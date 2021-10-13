Жители Кировской области решают проблемы через соцсети

В период с 4 по 11 октября сотрудники ЦУР Кировской области при помощи системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировали 801 сообщение от граждан в соцсетях.

Наибольшее число инцидентов касается темы благоустройства: в основном в социальных сетях на прошлой неделе жители жаловались на отсутствие освещения и ненадлежащую уборку улично-дорожной сети.

Восстановлено освещение

После обращений в социальных сетях в Кирове в четырех микрорайонах восстановили освещение.

Жители микрорайона «Европейские улочки» в сообщении и комментариях под ним в одной из социальных сетей указали целый ряд замечаний: отсутствие освещения и разметки, по краям дороги оставленные бетонные блоки на газонах, грязь на тротуарах. Все это образовалось в ходе ремонтных работ проезжей части. Как выяснил ЦУР, все работы подрядчик планирует завершить к 20 октября.

Благоустройство будет выполнено перед сдачей объекта. Разметку будут наносить при соблюдении требований по погодным условиям в следующий дорожно-строительный сезон. А вот с освещением вопрос уже был решен: на улице Энтузиастов и улице Архитектора Валерия Зянкина были отремонтированы и заменены светильники.

Оперативно, после зафиксированных сотрудниками ЦУР сообщений, решился вопрос и с освещением на улицах Дзержинского, Красноармейской областного центра, а также в пос. Радужном.

Уборка улиц и ликвидация свалок

Жители Кирова оставили нарекания и на ненадлежащую уборку тротуаров.

Так, благодаря сообщениям в соцсетях от неравнодушных граждан, была прибрана остановка «Улица Свободы» в сторону старого моста, остановка «Филармония» и тротуар на улице Ленина возле дома номер 107.

Кроме того, была убрана несанкционированная свалка в районе дома № 119 по ул. Ленина. Информацию зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». Сотрудники ЦУР передали ее ответственному ведомству.

Сотрудниками министерства охраны окружающей среды Кировской области совершен выезд на указанное в сообщении место. В ходе осмотра выявлена свалка твердых коммунальных отходов объемом не менее 7 куб. м. и площадью не менее 130 кв. м. В итоге, она была ликвидирована.

Удалось убрать и еще одну свалку. На этот раз в Кирово-Чепецке. Сообщение о том, что у домов номер 27, 29 по ул. А. Некрасова уже несколько месяцев лежит мусор после опила деревьев, также оставили неравнодушные граждане в социальных сетях. Сотрудники ЦУР передали информацию в ответственное ведомство. Хоть и не сразу, но вопрос с вывозом мусора был решен.

В ЦУР Кировской области напоминают

Чтобы ваше сообщение было зафиксировано системой «Инцидент Менеджмент», нужно помнить несколько правил.

1. Публикуйте сообщение с обращением только на ОТКРЫТЫХ личных страницах или в комментариях к постам в ОФИЦИАЛЬНЫХ пабликах ЦУР и органов госвласти Кировской области.

2. В описании должна быть четко сформулированная проблема, конкретные данные – адрес или координаты местности.

3. По возможности подкрепите к своему обращению фото или видео описываемой вами проблемы.