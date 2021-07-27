Жители Кировской области решают проблемы через соцсети

В период с 19.07 по 26.07 сотрудники ЦУР Кировской области при помощи системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировали 968 сообщений граждан в соцсетях.

Топ-5 тем:

1. ЖКХ – 199 сообщений

2. Благоустройство – 186 сообщений

3. Здравоохранение 115 – сообщений

4. Дороги – 108 сообщений

5. Общественный транспорт – 35 сообщений

Наибольшее число инцидентов касается темы ЖКХ: в социальных сетях жители жаловались на длительные сроки отключения горячей воды и на нарушение графика вывоза ТКО. Также выросло число обращений по вопросам газификации населенных пунктов Кировской области.

Традиционно много вопросов по теме благоустройства: ремонт тротуаров в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском, работы светофоров в Кирове и ликвидации аварийных деревьев.

Увеличилось число жалоб по вопросам предоставления медицинской помощи. Жители продолжают задавать вопросы на тему вакцинации.

Также выросло число обращений по несоблюдению графика работы общественного транспорта и нехватки транспорта на маршруте.

Подробнее о решенных инцидентах:

После обращений в социальных сетях в Кирове сменят поставщика кефира в детские сады и школы. ⠀

Система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» зафиксировала жалобы от родителей на качество кефира, входящего в меню для детей в школах и детских садах. ⠀

Работники ЦУР передали их в Комбинат продовольствия и социального питания.

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В итоге поставки кефира были приостановлены, поставщику направлен проект соглашения о расторжении контракта. Поиск нового поставщика кефира состоится в начале августа, а пока кефир заменён на другую молочную продукцию.

Благоустройство

Благодаря активности жительницы Кирово-Чепецка в соцсетях, была восстановлена дорога

Жительница дома на проспекте Кирова, 34 пожаловалась на яму, оставшуюся после земляных работ АО «КТК». Яма мешала проходу и проезду. Специалисты ЦУР, работающие в системе «Инцидент Менеджмент» передали информацию в администрацию города Кирово-Чепецка. Дорожное покрытие было восстановлено.

Установлены урны на путепроводе по ул. Ивана Попова в Кирове

Кировчанка в соцсетях попросила установить урны на путепроводе по ул. И. Попова.

Сообщение зафиксировала система «Инцидент менеджмент». Сотрудниками ЦУР Кировской области данная просьба была направлена в департамент городского хозяйства. Результат совместной работы – установленные урны и, как следствие, чистые тротуары.

Восстановлена брусчатка в г. Уржуме

Жители города Уржума пожаловались на сломанную брусчатку на центральной улице города. Сообщение сотрудниками ЦУР Кировской области было передано в администрацию Уржумского городского поселения. Брусчатка была восстановлена.

Восстановлен дорожный знак у школы №53 в Кирове

Кировчане в соцсетях пожаловались на упавший дорожный знак в районе улицы Добролюбова, 10 (школа №53). Сообщение сотрудниками ЦУР Кировской области было передано в департамент городского хозяйства, дорожный знак восстановлен.

Ликвидирована несанкционированная свалка в деревне Кривобор

Жители деревни Кривобор Кирово-Чепецкого района пожаловались на несанкционированную свалку. Специалисты ЦУР Кировской области, работающие в системе «Инцидент Менеджмент» зафиксировали сообщение и передали его в администрацию Кирово-Чепецкого района.

Перевозчик ТКО ООО «Чистоград» ликвидировал крупногабаритный мусор, остальные ТКО вывозятся по графику через день.

Экология

Выявлена незаконная добыча песка в районе д. Башарово

Благодаря сигналам неравнодушных кировчан удалось выявить незаконную добычу песка в районе деревни Башарово.

Жительница сообщила в соцсетях, что видела в этом районе, как спецтехника роет котлован. Женщина поинтересовалась, законны ли эти действия.

Сотрудники ЦУР Кировской области при помощи системы «Инцидент менеджмент» данное сообщение зафиксировали и направили для дальнейшего выяснения обстоятельств в Министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Министерство совместно с Кировской межрайонной природоохранной прокуратурой провело проверку, в ходе которой выяснилось, что земельный участок находится в собственности гражданина и относится к землям сельхозназначения. Собственник участка самовольно организовал добычу песка.

В адрес собственника направлено уведомление о составлении административного протокола по ч. 1. Ст. 7.3 КоАП РФ. Далее будут приняты меры административного реагирования.