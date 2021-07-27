Жители Кировской области решают проблемы через соцсети

В период с 19.07 по 26.07 сотрудники ЦУР Кировской области при помощи системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировали 968 сообщений граждан в соцсетях.
Топ-5 тем:
1. ЖКХ – 199 сообщений
2. Благоустройство – 186 сообщений
3. Здравоохранение 115 – сообщений
4. Дороги – 108 сообщений
5. Общественный транспорт – 35 сообщений
Наибольшее число инцидентов касается темы ЖКХ: в социальных сетях жители жаловались на длительные сроки отключения горячей воды и на нарушение графика вывоза ТКО. Также выросло число обращений по вопросам газификации населенных пунктов Кировской области.
Традиционно много вопросов по теме благоустройства: ремонт тротуаров в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском, работы светофоров в Кирове и ликвидации аварийных деревьев.
Увеличилось число жалоб по вопросам предоставления медицинской помощи. Жители продолжают задавать вопросы на тему вакцинации.
Также выросло число обращений по несоблюдению графика работы общественного транспорта и нехватки транспорта на маршруте.
Подробнее о решенных инцидентах:
После обращений в социальных сетях в Кирове сменят поставщика кефира в детские сады и школы. ⠀
Система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» зафиксировала жалобы от родителей на качество кефира, входящего в меню для детей в школах и детских садах. ⠀
Работники ЦУР передали их в Комбинат продовольствия и социального питания.
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В итоге поставки кефира были приостановлены, поставщику направлен проект соглашения о расторжении контракта. Поиск нового поставщика кефира состоится в начале августа, а пока кефир заменён на другую молочную продукцию.
Благоустройство
Благодаря активности жительницы Кирово-Чепецка в соцсетях, была восстановлена дорога
Жительница дома на проспекте Кирова, 34 пожаловалась на яму, оставшуюся после земляных работ АО «КТК». Яма мешала проходу и проезду. Специалисты ЦУР, работающие в системе «Инцидент Менеджмент» передали информацию в администрацию города Кирово-Чепецка. Дорожное покрытие было восстановлено.
Установлены урны на путепроводе по ул. Ивана Попова в Кирове
Кировчанка в соцсетях попросила установить урны на путепроводе по ул. И. Попова.
Сообщение зафиксировала система «Инцидент менеджмент». Сотрудниками ЦУР Кировской области данная просьба была направлена в департамент городского хозяйства. Результат совместной работы – установленные урны и, как следствие, чистые тротуары.
Восстановлена брусчатка в г. Уржуме
Жители города Уржума пожаловались на сломанную брусчатку на центральной улице города. Сообщение сотрудниками ЦУР Кировской области было передано в администрацию Уржумского городского поселения. Брусчатка была восстановлена.
Восстановлен дорожный знак у школы №53 в Кирове
Кировчане в соцсетях пожаловались на упавший дорожный знак в районе улицы Добролюбова, 10 (школа №53). Сообщение сотрудниками ЦУР Кировской области было передано в департамент городского хозяйства, дорожный знак восстановлен.
Ликвидирована несанкционированная свалка в деревне Кривобор
Жители деревни Кривобор Кирово-Чепецкого района пожаловались на несанкционированную свалку. Специалисты ЦУР Кировской области, работающие в системе «Инцидент Менеджмент» зафиксировали сообщение и передали его в администрацию Кирово-Чепецкого района.
Перевозчик ТКО ООО «Чистоград» ликвидировал крупногабаритный мусор, остальные ТКО вывозятся по графику через день.
Экология
Выявлена незаконная добыча песка в районе д. Башарово
Благодаря сигналам неравнодушных кировчан удалось выявить незаконную добычу песка в районе деревни Башарово.
Жительница сообщила в соцсетях, что видела в этом районе, как спецтехника роет котлован. Женщина поинтересовалась, законны ли эти действия.
Сотрудники ЦУР Кировской области при помощи системы «Инцидент менеджмент» данное сообщение зафиксировали и направили для дальнейшего выяснения обстоятельств в Министерство охраны окружающей среды Кировской области.
Министерство совместно с Кировской межрайонной природоохранной прокуратурой провело проверку, в ходе которой выяснилось, что земельный участок находится в собственности гражданина и относится к землям сельхозназначения. Собственник участка самовольно организовал добычу песка.
В адрес собственника направлено уведомление о составлении административного протокола по ч. 1. Ст. 7.3 КоАП РФ. Далее будут приняты меры административного реагирования.