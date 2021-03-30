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Жители Кировской области случайно нашли останки доисторического ящера

Екатерина Сонина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Общество

Археологи наткнулись на необычную находку во время совершенно другой работы.

В Афанасьевском районе археологи занимаются раскопками археологического памятника Макаровское селище, известного также как Чудский берег. Специалисты ищут там монеты, черепки домашней утвари, которые бы могли сообщить что-то о людях из далёкого прошлого.

Однако в какой-то момент археологи поняли, что наткнулись вовсе не на предметы быта древних людей, а на что-то более раннее. Они достали из земли фрагмент позвоночника зверозубого ящера дицинодонта. Находка имеет возраст около 250 миллионов лет.

Экземпляр передан в Вятский палеонтологический музей. Обнаружили кости зверозубого ящера ещё летом, но рассказали о своей незапланированной добыче сотрудники областного центра по охране памятников только сейчас.

Дицинодонты относятся к зверозубым рептилиям. Они достигали размера до 4 метров и жили на нашей территории во второй половине пермского периода. Будучи травоядными, они тем не менее обладали мощными когтями, клыками и роговым клювом как у черепах. Ранее на территории области уже было определено четыре вида дицинодонтов. Об этом сообщает экологический портал Кировской области.

Фото из открытых источников

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Екатерина Сонина