Жители Кировской области смогут получить выплаты от президента досрочно

Владимир Путин поручил начать переводить деньги на школьников уже с начала августа.

Хорошая новость для родителей учащихся школ. Выплаты от президента Владимира Путина придут раньше заявленного ранее срока.

Как сообщает news.mail.ru, глава государства распорядился начать перечислять деньги, а это 10 тысяч рублей, родителям уже со 2 августа. В свою очередь руководитель Минтруда Антон Котяков уточнил, что технически сделать это можно.

Деньги получат семьи, которые воспитывают мальчиков и девочек, в возрасте от 6 до 18 лет. По словам президента, ранее начало проведения единовременных выплат позволит гражданам не спеша подготовиться к началу учебного года.

Ранее мы писали, что кировчанам рассказали, как получить путинские «школьные» выплаты.

Фото: news.kmvcity.ru