Жители Кировской области смогут увидеть пик звездопада Эта-Аквариды

После полуночи 6 мая на юго-восточной части неба будет максимальное число метеоров в час.

Каждый год в мае астрономы имеют возможность наблюдать звездопад Эта-Аквариды, когда метеоры вылетают из созвездия Водолея. Самый активный период этого звездного потока придется на грядущую ночь с 5 на 6 мая. Ожидается, что можно будет увидеть до 50 метеоров в час.

В паблике Любительская Астрономия сообщают, что наблюдать его можно без применения технических устройств на юго-восточной части небосвода после полуночи, а лучше в предрассветные часы. В этом году на небе не будет яркой Луны – она в убывающей фазе, поэтому метеоры будет видно лучше. К тому же метеорологи обещают ясное небо – тучи должны рассеяться как раз после полуночи.

Добавим, звездопад создает комета Галлея, оставляет за собой шлейф пылевых и ледяных частиц. Когда наша планета проходит через них дважды в год, частицы сгорают в атмосфере и создают яркие следы — метеоры.

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Фото:t.me/astro_kirov