Жители Кировской области собирают первые грибы

В Кировской области начался грибной сезон. Сразу несколько кировчан вернулись из леса с хорошим «уловом». Результатами тихой охоты грибники поделились в группе «Грибы Кировской области».

В мае кировчане собирают строчки и сморчки. «Настоящие» грибы пойдут позже, летом. Но и из сморчков можно приготовить деликатес.

— Я сегодня только килограмм 6 (сморчков) набрал, — рассказал подписчик сообщества в комментариях. — Сморчки – это, наверно, неплохо. Но я лично жду — не дождусь настоящего полноценного сезона! – написала участница группы под видео с грибами.

Один из грибников набрал сразу 2 тазика, а другой – полведра первых весенних грибов.

Ранее мы писали, что в Кировской области выросли необычные алые грибы.

Фото: vk.com/griby_kirovskayaoblast