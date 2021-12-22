Жители Кировской области сообщают о 33-градусных морозах

Среда стала самым холодным днем в Кировской области с начала декабря. Сильные морозы ударили на территории всего региона.

Так, жители Малмыжа сообщают, что температура воздуха опустилась до -33 градусов, побив предыдущий рекорд в -30 градусов, установленный 11 декабря в Опарино.

— Пишут, что в Малмыже -33! В Кирове провода троллейбусные не выдерживают, лопаются от мороза! Толи еще будет! Зато солнце пошло на +!))) Самый короткий день пережили-))) – написал кировчанин Владислав Крысов.

В своей группе «ВКонтакте» Владислав опубликовал видео самого короткого морозного дня в Кирове.

Хотя синоптики говорят, что самый холодный день декабря еще впереди. Днем 23 декабря на территории области ожидается дневной мороз до -26 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -33. Потом холода начнут отступать.

Видео: vk.com/v.krysov75