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Жители Кировской области стали свидетелями суперполнолуния

Елена Дмитриева Выбор редакции, Новости, Общество

По словам специалистов, это первое большое полнолуние этого года. Ещё одно мы увидим в конце мая.

Жители Кировской области стали свидетелями суперполнолуния (момент наибольшего приближения Луны к Земле). Кировчанам удалось заснять это природное явление.

Жители Кировской области стали свидетелями суперполнолуния

Луна каждые 27 дней оказывается в перигее — это ближайшая к Земле точка её орбиты. Далеко не всегда этот момент совпадает с полнолунием, поэтому совпадение этих двух событий называют суперлунием. Главная особенность такого явления в том, что спутник Земли в этот момент выглядит на небосклоне примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем, когда полнолуние происходит в апогее, то есть в дальней точки своей орбиты.

Увидеть огромную Луну можно будет также 26 мая. При этом Луна будет выглядеть даже немного побольше, чем апрельское.

Ранее мы сообщали, что кировчане сфотографировали в городе голубые яйца дрозда.

Фото: vk.com/vkirovechtotoproishodit

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Елена Дмитриева