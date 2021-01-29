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Жители Кировской области стали свидетелями высоких световых столбов

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Атмосферное оптическое явление замечено в Афанасьевском районе.

В группе «Любительская Метеорология в Кирове» появились снимки яркого светового леса. Это световые столбы, устремлённые вверх, в небо. Их источники — обычные фонари. Но за счёт того, что воздух пронизан парящими ледяными кристаллами, свет от фонарей не рассеивается, а образует столб.

Жители Кировской области стали свидетелями высоких световых столбов

Световой лес относится к необычным атмосферным оптическим явлениям. Случается при стечении нескольких погодных факторов. Например, при понижении температуры воздуха и ясном или малооблачном небе.

Жители Кировской области стали свидетелями высоких световых столбов

Однако световые иглы, которые заметили в Афанасьевской районе, оказались ещё более необычными из-за огромной высоты. Они настолько взмыли вверх, что наблюдатели смогли заметить корону светового леса. Она представляла собой лучи ярких игл на ночном звёздном небе.

Жители Кировской области стали свидетелями высоких световых столбов

Наопмним, в декабре световые столбы наблюдали кировчане.

Фото: vk.com/meteokirov

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Екатерина Сонина