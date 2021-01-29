Жители Кировской области стали свидетелями высоких световых столбов

Атмосферное оптическое явление замечено в Афанасьевском районе.

В группе «Любительская Метеорология в Кирове» появились снимки яркого светового леса. Это световые столбы, устремлённые вверх, в небо. Их источники — обычные фонари. Но за счёт того, что воздух пронизан парящими ледяными кристаллами, свет от фонарей не рассеивается, а образует столб.

Световой лес относится к необычным атмосферным оптическим явлениям. Случается при стечении нескольких погодных факторов. Например, при понижении температуры воздуха и ясном или малооблачном небе.

Однако световые иглы, которые заметили в Афанасьевской районе, оказались ещё более необычными из-за огромной высоты. Они настолько взмыли вверх, что наблюдатели смогли заметить корону светового леса. Она представляла собой лучи ярких игл на ночном звёздном небе.

Наопмним, в декабре световые столбы наблюдали кировчане.

Фото: vk.com/meteokirov