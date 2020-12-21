Жители Кировской области увидели световой лес

Морозная погода подарила возможность увидеть редкие оптические явления.

В ночь на субботу, 19 декабря, в Кирово-Чепецком районе фотолюбитель смог запечатлеть красивейшее гало — «световой лес». Это оптическое явление – скопление «световых столбов», которые возникают, в темноте, если в воздухе находится много мельчайших ледяных кристаллов отражающих свет от нескольких источников освещения (фонарей).

А на утро уже и в Кирове жители наблюдали еще одно оптическое явление. Его причиной стали ледяные кристаллы в воздухе. Так, кировчане в нескольких районах города успели сделать снимки солнца в бликах — «субсолнца» и «субпаргелий».

Эти явления схожи по происхождению. Причина их появления — парящие ледяные кристаллы. Об этом рассказали в паблике «Любительская Метеорология в Кирове».

Кстати, почти у всех гало есть двойник с приставкой «суб-». Оно появляется так же как и обычное, но в случае с «суб-», свет проходя через льдинки, дополнительно отражается от горизонтальной плоскости. Это часто замечают пассажиры самолетов, а также те, что поднялся в горы или живет на верхних этажах.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове начнётся оттепель.

Фото: vk.com/meteokirov