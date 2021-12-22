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Жители Кировской области увидят последний метеорный поток 2021 года

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Морозная погода подарит кировчанам возможность насладиться звёздным шоу.

Всего несколько ночей осталось до завершения активности метеорного потока Урсиды. Он пришёл к нам из созвездия Малой Медведицы. Это последний звёздный ливень 2021 года. Он продлится до 25 декабря.

По словам сотрудников планетариев, полюбоваться астрономическим явлением можно будет из любого уголка нашей страны. В Кировской области сегодня морозно, поэтому погода ночью обещает остаться ясной. Это значит шанс стать свидетелем зимнего звёздного шоу увеличивается.

Предполагается, что количество падающих звёзд в час достигнет количества 10 штук. Это вызвано тем, что Земля пролетает через облако небольших частиц, оставленных кометой с необычным названием 8P/Туттля. Попадая в атмосферу Земли, частички и создают эффект «звёздного ливня».

Фото из открытых источников

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Екатерина Сонина