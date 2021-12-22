Жители Кировской области увидят последний метеорный поток 2021 года

Морозная погода подарит кировчанам возможность насладиться звёздным шоу.

Всего несколько ночей осталось до завершения активности метеорного потока Урсиды. Он пришёл к нам из созвездия Малой Медведицы. Это последний звёздный ливень 2021 года. Он продлится до 25 декабря.

По словам сотрудников планетариев, полюбоваться астрономическим явлением можно будет из любого уголка нашей страны. В Кировской области сегодня морозно, поэтому погода ночью обещает остаться ясной. Это значит шанс стать свидетелем зимнего звёздного шоу увеличивается.

Предполагается, что количество падающих звёзд в час достигнет количества 10 штук. Это вызвано тем, что Земля пролетает через облако небольших частиц, оставленных кометой с необычным названием 8P/Туттля. Попадая в атмосферу Земли, частички и создают эффект «звёздного ливня».

Фото из открытых источников