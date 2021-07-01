Жители Кировской области выбирают лучшие музеи и санатории

В социальной сети ВКонтакте развернулось народное голосование за лучшие туробъекты региона. Его проводит «Центр развития туризма Кировской области» в рамках регионального конкурса «Вятка гостеприимная».

Кировчане и гости Кирова выберут лучших сразу в трёх номинациях: лучший музей Кирова, лучший музей Кировской области и лучший санаторий (из числа тех, кто подал заявку на участие в конкурсе).

Проголосовать можно в период с 1 по 7 июля в группе центра «ВКонтакте». Один человек может оставить не более 1 комментария.

Как рассказали в центре, победителей определят по наибольшему количеству комментариев под этими постами. Награждение пройдёт 9 июля в Доме Витберга.