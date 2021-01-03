Жители Кировской области выкладывают в соцсети фото чистых контейнеров

Во многих городах страны после главного праздника года возникла проблема с мусором.

Кировская область не стала исключением. Однако уже начиная с утра 1 января на маршруты вышла техника регионального оператора по вывозу ТКО АО «Куприт». Специалисты были готовы к сложной ситуации, ведь в праздничные дни мусора всегда больше, чем обычно.

В результате снимки с переполненными контейнерными площадками начали сменяться чистыми баками. При этом мусор активно вывозят не только из областного центра, но и из районов.

Так, в паблике газеты «Вестник труда» Немского района появились фотографии из посёлка Нема. Там контейнерные площадки находятся в порядке.

Аналогичная ситуация и в городе Советске (на главном фото). Мусор вывозят по графику. В баках есть место и вокруг них чистота.

Можно найти в интернете и снимки из Вятских Полян. Их опубликовала группа газеты «Вятско-Полянская правда». На фото также прибранная территория, никакого мусора.

А вот фотофакт из Нагорска.

К слову, на протяжении последних нескольких лет в регионе, также, как и во всей стране проводится реформа обращения с ТКО. И если раньше только 30% отдалённых населённых пунктов было охвачено территориальной схемой по вывозу ТКО, то теперь это уже более 90%. А это значит, люди перестали выбрасывать отходы рядом со своими домами — в овраги, лесные массивы.

Напомним, для жителей Кировской области открыта «горячая линия» по вопросам сбора и вывоза мусора. Её номер (8332) 63-16-11.

Фото: vk.com/regoperator43, vk.com/vp_pravda, vk.com/vestivt, vk.com/public179286260, vk.com/nagred