Жители Котельнича жалеют коз-путешественниц

Животные без надзора гуляют по городу. Замечают их в самых разных местах.

В паблике «Типичный Котельнич» местные жители продолжают публиковать фотографии коз и овец, которые гуляют по городу. Многие пользователи подключились к этому процессу. Небольшое стадо фотографируют в самых разных уголках населённого пункта.

Некоторые снимки сопровождаются небольшими комментариями. Например, когда их обнаружили на остановке, то подписали «козы ждут автобус». Этих животных горожане называют козы-путешественницы. Накануне выпал снег, но козочки с овцами всё равно пасутся в городской черте.

Пользователи негодуют и жалеют животных. Многие собираются забрать их к себе. Люди уверены, козы и овцы голодные, они в поисках пищи гуляют по Котельничу.

Про это небольшое стадо мы уже писали ранее. С тех пор ничего не изменилось. Ситуация является нарушением правил благоустройства. Выпас скота и птицы на улицах, набережных, в парках, скверах и зелёных зонах города запрещён. Сотрудники местной администрации должны принять меры.

Фото: vk.com/vkotle