Жители ЛНР и ДНР получат российские номера с префиксом +7

Абоненты сотовых операторов в Луганской и Донецкой народных республиках получат российские телефонные номера с префиксом +7. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким, пишет ИА REGNUM.

Звонить по российской системе нумерации жители ЛНР и ДНР смогут с сегодняшнего дня, 7 мая. Менять сим-карту не понадобится. О присвоении российского префикса абонентам сообщат с помощью смс-рассылки. С «нового» номера жители республик смогут звонить как по России, так и внутри своих регионов.

По словам Дмитрия Кима, замена кодовой нумерации для внутрироссийских вызовов станет еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. И.о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко отметил, что данное решение стало «прорывом связной блокады».

Напомним, что 1 мая украинские операторы связи прекратили работу в освобожденных регионах на юге Украины.

Фото: regnum.ru