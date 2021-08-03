Жители Нолинского района планируют сделать из магазина часовню

Работы уже начались. Население принимает в них активное участие.

В старинном селе Лудяна, которое находится в 20 километрах от Нолинска, местные жители решили возрождать храм. По мнению людей, населённый пункт нуждается в уголке духовности.

Сначала появился банер с информацией о том, что на сходе решено начать реконструировать бывший промышленный магазин в часовню. Он стоит прямо рядом со старинным храмом. Здание давно не эксплуатируется. Находится в ветхом состоянии и требует ремонта.

Люди поддержали инициативу и включились в рабочий процесс. Обустройство часовни началось. Реконструкцию начали с кровли.

О слаженной работе активистов опубликован материал в паблике Нолинского района.

Фото: vk.com/korrespondentsn