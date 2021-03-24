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Жители одного из кировских домов боятся, что на них упадет крыша

Юлия Зорина Новости, Общество

Жители дома на Суворовском проезде, 11 живут в страхе уже несколько лет. В двухквартирном доме очень давно не было ремонта, и жильцы боятся, что старая крыша рухнет под тяжестью снега.

В доме №11 всего 2 квартиры. Одна из них пустует, а в другой живет многодетная семья. Последний ремонт здесь был 25 лет назад, после пожара. Тогда жильцы на свои деньги купили шифер и закрыли крышу. Но с годами она прохудилась и начала протекать. Из-за постоянных протечек в пустой квартире обрушился потолок, а снаружи здания обвалилась кирпичная кладка. Однако аварийным дом не признают. А жильцы ложатся спать и боятся, что крыша вот-вот упадет и у них.

Жители одного из кировских домов боятся, что на них упадет крыша

Алексей, глава единственной семьи, которая живет в опасном доме, обратился за помощью к общественникам. Мужчина опасается за детей и беременную супругу, которые могут пострадать в случае ЧП. Не так давно под тяжестью снега крыша провалилась в соседнем доме, и хозяйка еле-еле успела выбежать на улицу.

За 10 лет у дома сменилось больше 5 управляющих компаний. Причем жители узнавали об этом уже потом – из квитанций. Обслуживанием дома ни одна из них не занималась. Сейчас на крыше лежит снег, и Алексей убирает его сам без помощи и страховки.

Жители одного из кировских домов боятся, что на них упадет крыша

В ОНФ, куда обратился мужчина, направили обращение в прокуратуру и в горадминистрацию. Общественники надеются, что семья Алексея сможет получить благоустроенное жилье, а земля, где находится дом, будет включена в программу комплексного освоения территорий.

Ранее активисты ОНФ сообщали о доме, где греются собаками.

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Юлия Зорина