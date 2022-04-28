Жители отрезанного водой поселка в Кировской области добираются до «большой земли» на катере

С наступлением паводка ряд населенных пунктов Кировской области оказались во временной изоляции. Одним из таких стал поселок Подрезчиха Белохолуницкого района.

В Подрезчихе живет около 1000 человек. Поселок является единственным населённым местом Подрезчихинского сельского поселения.

Мост, соединяющий Подрезчиху с райцентром, развели 23 апреля. До окончания половодья жители поселка смогут добраться до «большой земли» только на катере.

Катер курсирует через реку в течение нескольких часов в день по расписанию. Проезд на нем бесплатный, но только по графику. Билет для опоздавших стоит 800 рублей.

Из-за паводка в поселке временно изменен и график вывоза ТКО. На время половодья мусоровоз приезжает раз в неделю по средам, сообщается в паблике «Жизнь в Подрезчихе».

Перевозку пассажиров, а также доставку продуктов в местные магазины обеспечила районная администрация. Правда, и в этой ситуации владельцы торговых точек не отказались от сезонного повышения цен на продовольствие. Рост стоимости товаров они мотивировали возросшими затратами на содержание грузчика и транспорта, пишут «Холуницкие зори».

Напомним, что на время паводка в Кировской области закрыто движение по 18 понтонным и деревянным мостам в 12 районах области. Во всех отрезанных населенных пунктах созданы запасы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Фото: vk.com/public188802318