Жители Петербурга угнали внедорожник у кировчанки

Областная прокуратура передала в суд дело об угоне «Тойоты Ландкрузер» в Кирове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Преступление было совершено 12 декабря прошлого года. Двое жителей Санкт-Петербурга, предварительно сговорившись, угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, припаркованный у дома №96а на улице Свободы. Стоимость авто и находящегося в нем имущества составляла более 2,2 миллиона рублей.

Накрутив на «Тойоту» подложные номера, похитители перегнали ее в Ижевск. Там их и задержали сотрудники полиции. Машина была возвращена владельцу, а по факту угона возбуждено уголовное дело.

В настоящее время материалы дела переданы в Первомайский районный суд.