Жители пожаловались на строительство около трассы Киров — Оричи

Вдоль автодороги Киров — Оричи ведётся отсыпка грунта и строятся торговые павильоны.

Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. Ранее в ведомство поступило обращение от жителей сл.Шкляевская.

В ходе проверки выяснилось, что на территории сл.Фадино (в черте Кирова) идут работы по выравниванию площадки, а в Шкляевской на окраине дороги построен павильон, а рядом насыпан грунт вперемешку с битым кирпичом и древесными остатками. Они ведутся в лесозащитной полосе между автотрассой и размежёванными земельными участками.

Поскольку Россельхознадзор не наделён полномочиями по осуществлению надзора за этой территорией, обращение жителей перенаправили в теруправление администрации города по Ленинскому району и Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия решения в рамках имеющихся у них полномочий.