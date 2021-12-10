Жители районов Кировской области рассказали о том, чем запомнится год

Накануне Дня Кировской области «КП» и редакции районных газет области провели небольшой опрос. Мы узнали у жителей региона, какие изменения 2021 года они могут назвать наиболее значимыми на своих территориях. И вот, что нам рассказали…

Белая Холуница

Лидия Цепелева, общественник, неравнодушная жительница Белохолуницкого района:

– От души радуюсь переменам, произошедшим в нашей городской среде. На улице Ленина районного центра обновлено дорожное покрытие в нескольких кварталах, отремонтирован тротуар в центральной части. А ведь это была многолетняя проблема! Теперь ходить по брусчатке горожанам удобно и безопасно.

На сэкономленные средства по программе «Формирование комфортной городской среды» удалось привести в порядок пешеходный мост через р. Белую Холуницу, которым пользуются многие жители заречной части. Радует и восстановленная арка на входе на Холуницкий Арбат, которая сооружена для красоты по инициативе неравнодушных предпринимателей. Такое внимание к облику города очень приятно!

Богородское

Сергей Тебеньков, начальник 27-й пожарной части п. Богородское:

– В этом году в Богородском построили многофункциональную спортивную площадку. Это радостное событие для нашей молодёжи и детей. В прошлом году была открыта новая площадка ГТО, а теперь у нас есть ещё одно спортивное сооружение, которое соответствует всем современным стандартам, позволяет проводить на одной площадке спортивные мероприятия разного формата – футбол, волейбол, баскетбол. Надеюсь, что спорт в Богородском районе выйдет на новый уровень.

Верхошижемье

Иван Окунев, директор Среднеивкинской школы Верхошижемского района:

– В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Среднеивкинскую среднюю школу поступило двадцать девять ноутбуков. Ещё три ноутбука нам поставлено в рамках государственного проекта «Точка Роста». Они приобретены для организации учебного процесса в школе.

Кирс

Наталья Козвонина, главный редактор газеты «Прикамская новь»:

– В районе продолжается переселение из аварийного жилья. Думаю, что продуваемые всеми ветрами неблагоустроенные бараки, которые ещё пока стоят, например, на улице Чапаева в Кирсе, многие жители теперь вспоминают только в страшных снах. За несколько последних лет из бараков переселено 149 жителей Кирса, для них приобретены 62 квартиры.

Луза

Елена Савельева, главный врач Лузской ЦРБ:

– Лузская центральная районная больница по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила два автомобиля УАЗ «Медицинская служба». Кроме того, в ЦРБ дополнительно поступило необходимое оборудование для лечения пациентов с COVID-19.

Открыт ФАП в п. Таврический, начато строительство Александровского фельдшерско-акушерского пункта в п. Северные Полянки. Пять молодых специалистов – выпускником медицинских вузов – пополнили учреждения здравоохранения района. Это – хорошие новости!

Нагорск

Екатерина Григоренко, директор МКУК «Централизованная библиотечная система», Нагорский район:

– В рамках проекта «Культурная среда», реализуемого по нацпроекту «Культура», у нас появилась модельная библиотека – интерактивная, современная развивающая и обучающая площадка, ставшая центром притяжения для детей и взрослых.

Детская школа искусств района получила музыкальные инструменты – новые пианино радуют своим звучанием и педагогов, и детей. По новому направлению «Творческие люди» наши сотрудники получили возможность бесплатно повышать свою квалификацию, обучаться профессии, приобретая новые навыки и совершенствуя методы работы.

Опарино

Оксана Ванатова, исполняющая полномочия главы администрации Опаринского городского поселения:

– За лето-2021 проведён большой объём работ по благоустройству в Опаринском городском поселении в рамках проектов по поддержке местных инициатив и «Народный бюджет». По программе «Переселение граждан из аварийного жилья» построен трёхэтажный дом на 30 квартир.

Также в Опарино и Латышском завершены работы на фельдшерско-акушерском пункте, которые проводились с использованием современных технологий деревянного домостроения.

Свеча

Екатерина Градобоева, первый заместитель главы администрации Свечинского муниципального округа, начальник финансового управления:

– Одним из проектов 2021 года стало строительство многофункциональной спортивной площадки в пгт Свеча по программе «Газпром-детям». Футболисты, волейболисты и баскетболисты получили возможность заниматься спортом в более комфортных условиях. Тренировки здесь можно проводить в любое время года, а новое, комфортное и современное спортивное оборудование, несомненно, повысит интерес к активному и здоровому образу жизни.

Слободской

Наталья Лихачёва, заведующая Центром патриотического воспитания им. Григория Булатова, Слободской р-н:

– Считаю, что на слободской земле произошло много хорошего в этом году. Отремонтирован фасад колокольни Спасо-Преображенского собора в центре города. Наша «визитная карточка» преобразилась. Теперь символ Слободского выглядит достойно. Изменился и наш детский парк имени А.С. Пушкина – возле него появились новые ротонда и корабль с алыми парусами. Гулять там стало ещё приятнее. Это чудесное место отдыха для семей с детьми.

Советск

Олег Новосёлов, глава Греховского сельского поселения:

– Хорошая новость 2021 года – выполнен текущий ремонт помещений Греховского Дома культуры. Сделаны подвесные потолки с установкой новых светодиодных светильников, покрашены стены, выровнены полы, уложен линолеум, заменены оконные и дверные блоки. Кроме того, на сцене перестелен дощатый пол, устроены основания полов из фанеры, а также заменены дверные блоки.

Общая стоимость проекта – более 451 тыс. рублей. Субсидия федерального и областного бюджетов составила более 334 тысячи рублей. Софинансирование бюджета Греховского сельского поселения – более 117 тысяч руб. Это третье успешное участие Греховского Дома культуры в федеральной программе «Местный Дом культуры».

Суна

Юлия Ликий, главный редактор районной газеты «Родной край – Суна»:

– Положительных моментов в уходящем году было немало. Ремонтировались дороги как в районном центре, так и в сельских населённых пунктах, было проведено освещение на некоторых улицах, благоустраивались территории.

Особенно радостная новость пришла в начале ноября – завершился ремонт системы отопления в средней школе пгт Суна, которого с нетерпением ждали педагоги, ученики и их родители. Я как мама двоих школьников переживала, когда же мои сыновья вернутся в стены родной школы. Теперь в классах тепло и комфортно.

Тужа

Галина Клепцова, заместитель главы администрации Тужинского района по экономике и финансам – заведующая отделом по экономике и прогнозированию:

– В этом году в посёлке Тужа открылся магазин «Магнит». Теперь не нужно тужинцам ехать, например, в Яранск в эту торговую точку. Людям нравится, когда есть выбор.

В деревне Греково Тужинское новый магазин построило райпо. Для жителей сельских населённых пунктов это большая радость, а мы, администрация, понимаем, что благодаря этому деревня будет жить дальше, так как там в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Уни

Ольга Зиновьева, главный редактор редакции газеты «Сельский труженик Уни»:

– В Унинском районе за последние пять лет строится уже третий фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас ФАП достраивается в селе Сардык. До этого ФАПы были возведены в селе Елгань и деревне Удмуртский Сурвай. В них тепло, светло и комфортно, новая мебель и всё необходимое медицинское оборудование. Они оснащены необходимым медицинским оборудованием и полностью отвечают требованиям, предъявляемым к важным социально значимым объектам на селе.

Уржум

Олег Суслопаров, главный редактор районной газеты «Кировская искра»:

– Самое главное: даже в неблагоприятных погодных условиях нынешнего года заниматься сельским хозяйством в Уржумском районе выгодно и перспективно. Строятся новые фермы, у сельхозпредприятий есть планы по развитию на ближайшие годы. С этом году в районе реалистичным оказалось даже возрождение льноводства – спустя много десятилетий у нас снова сеют лён. Так что есть надежды на возрождение многих заброшенных земель, а значит, и на то, что и население перестанет существенно сокращаться.

Юрья

Виктор Кривокорытов, руководитель отделении «Юнармии» в Юрьянском районе, педагог дополнительного образования Центра детского творчества и туризма:

– Один из главных итогов года – ремонт в Центре детского творчества, проведённый у нас в рамках областного проекта поддержки местных инициатив. Получилось привести в порядок и нашу юнармейскую комнату. Кто бывал здесь, подтвердит, насколько стало светлее и удобнее. А занимается тут очень много ребят: сами юнармейцы, члены стрелкового кружка, дружины юных пожарных, юные собаководы, туристы…

Материал подготовлен журналистами районных газет области и «КП»

Фото: Александр Папырин