Жители региона замечают, как развиваются районы Кировской области

Напомним, губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель регионального правительства Александр Чурин отчитались о работе за 5 лет. В своих выступлениях они отметили активное развитие не только города Кирова, но и районных центров и небольших поселений области. Жители районов замечают, как меняется жизнь на селе.

Парки, фонтаны, памятники

За последние четыре года в Кировской области привели в порядок более 1000 дворов, парков и скверов, появилось 80 новых спортивных и детских площадок. Например, в 2020 году была благоустроена мемориальная зона в поселке Пасегово Кирово-Чепецкого района, фонтан в Вятских Полянах, готовится к запуску фонтан и в городе Слободском.

Преображение общественного места стало возможным благодаря победе в проекте «Формирование комфортной городской среды».

– Нам с семьей нравится проводить время у фонтана. В жаркие дни от нее веет прохладой, и пока мы на свежем воздухе, успеваем почитать, поиграть в слова, поотгадывать загадки. Рады, что на фонтане прошли ремонтно-наладочные работы, и теперь мы снова можем посидеть у любимого водного объекта. С нетерпением ждем запуска, — рассказал слобожанин Борис Великов.

Кроме фонтана слобожане позитивно оценивают проведение ремонтных работ мемориала «Вечный огонь». Андрей Косарев, житель Слободского отметил:

«Как поется в песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Сюда в дни воинской памяти отдать дань предкам приходят и взрослые, и дети. Я очень жду окончания работ, чтобы увидеть памятник во всей красе».

Активно участвует в проектах и Оричевский район. К примеру, в одном только Мирнинском городском поселении по нацпроекту было благоустроено 14 дворов и скверов.

Глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова рассказывает:

«Благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Мирный удалось благоустроить 14 дворовых территорий и создать комфортный, красивый сквер. В поселке появились новые тротуары, установлены урны, скамейки, проведено освещение к пешеходным зонам. Наш проект по благоустройству сквера признан лучшей муниципальной практикой в области в 2019 году».

Хочется пойти в музеи и дома культуры

По инициативе губернатора Игоря Васильева Кировская область значительно расширила участие в федеральных программах в сфере культуры. За последние пять лет в Кировской области было построено четыре новых дома культуры, капитальный ремонт произведен почти в 70 районных ДК. Так, в Кильмези был отреставрирован краеведческий музей.

Нина Юрьевна Родыгина, сотрудник музея с радостью говорит: