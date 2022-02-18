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Жители России готовы покупать шоколад по 82 грамма вместо 85 по меньшей цене

Юлия Зорина Новости, Экономика

Производители продуктов начали уменьшать объемы упаковок товара, чтобы сохранить цены не прежнем уровне. Готовы ли россияне платить столько же за меньший объем, выяснила «Экономика сегодня».

В последние годы в магазинах становится все больше продукции, размеры и объемы которой отличаются от привычных нам. Примеры приводит «Коммерсант».

Так, у Nestle появился шоколад «Россия» весом 82 грамма против прошлых 85. Объем растворимого кофе в пакетах сократился с 95 до 85 граммов. Уменьшился объем питьевых йогуртов Danone – вместо 270 они стали весить 260 граммов, а компания Heineken запустила в продажу пиво объемом 0,43 литра, а не 0,45 и не 0,5.

Вроде бы разница несущественная, но все же есть. Ощущают ли выгоду производители?

Кандидат экономических наук Александр Баранов отметил, что снижение объема продукции помогает сохранить итоговую розничную цену, но лишь временно. В условиях высокой инфляции такой подход долго не продержится.

— Ведь шоколадка не может уменьшиться со 100 граммов до 20, – говорит эксперт.

По мнению экономиста, если производители не перестанут уменьшать объемы товара, прикрываясь оптимизацией производственного процесса, они потеряют лояльных покупателей.

— Покупатели тоже неглупые люди и понимают, за что стоит отдавать определенную сумму, а за что – нет, – отмечает Баранов.

По итогам прошлого года инфляция перешагнула за 8 процентов. В январе 2022 года цены продолжили рост. Уровень инфляции достиг 11,1 процента. Торговым сетям рекомендовали ограничить цены на социально значимые товары. Но производители воспротивились этому решению, заявив, что не готовы работать в убыток.

Сложилась двоякая ситуация, говорит эксперт. С одной стороны, работа в убыток невозможна. С другой – если дальше поднимать цены, покупательская способность россиян вскоре резко сократится. Экономист опасается, что производители могут начать фиксировать цены за счет использования некачественных и дешевых ингредиентов.

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Юлия Зорина