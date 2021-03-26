Жители села Кировской области ищут дефис

Речь идет о жителях, населяющих берега речки Ивкинки.

Населенные пункты Нижнеивкино и Среднеивкино пишутся без дефиса. В то время как названия санаторных учреждений имеют дефис. Эта нестыковка породила предположение, что, возможно, некогда и названия села Среднеивкино и поселка Нижнеивкино писалось через чёрточку.

— В 1970-е, а возможно, и раньше, населенный пункт стал писаться слитно. Документов, подтверждающих этот факт, мы не нашли, — сообщили в группе «Село Среднеивкино».

Поэтому местных жителей просят поднять семейные архивы и посмотреть, какие варианты написания названия встретятся в документах. Таким образом руководители группы намерены найти точку отсчета пропажи дефиса из наименования.

Ранее мы сообщали, что Кировская область вошла в топ-10 самых самобытных регионов страны.

Фото:vk.com/selo_sredneivkino