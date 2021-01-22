Жители Слободского обсуждают падение девочки из окна многоэтажки

Сотрудники местной полиции прокомментировали ситуацию.

Накануне в посёлке Вахруши, который находится рядом со Слободским, произошло ЧП. Из окна многоэтажного дома выпала девушка. Известно, ей всего 13 лет. Она упала с 4 этажа.

Девушка выжила, её доставили в больницу. Жители Вахрушей и города Слободского обсуждают происшествие и предлагают свои версии из-за чего могло случиться подобное. Спецслужбы к месту происшествия вызвали соседи девушки. Сейчас их опрашивают следователи.

Как сообщает паблик «ТВ — Типичные Вахруши» местный отдел полиции прокомментировал ЧП. Там рассказали, что начата проверка. Обстоятельства выясняются. По предварительной информации, криминала в случившемся нет.

Фото из архива kirovpravda.ru