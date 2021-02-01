Жители Слободского соберут «Бессмертный полк» в интернете

Патриотический флешмоб «За что сражались наши деды» стартовал в феврале. Он пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщают «Слободские куранты».

В течение двух-месяцев участники флешмоба смогут выкладывать фото своих родственников-героев в группе «Ботанический сад «Живая память». К фото можно добавить небольшой рассказ о боевой биографии бойцов и их подвигах, а также фразу «Я участвую в патриотическом флешмобе» и хэштеги #Росмолодежь #Росмолгрант #Роспатриотцентр #Ресурсцентр #ВКМП #Россиястранавозможностей #вяткаfuture

В День Победы на основании снимков и историй будет смонтирован видеоролик, посвященный воинам-слобожанам.

— Через несколько месяцев наступит День Победы. В наше неспокойное время никто не может дать точный ответ, пройдет ли по улицам города Слободского в этом году бессмертный полк. Несмотря ни на что, мы не должны забывать, что нашим дедам мы обязаны всем! — говорится в группе проекта.

Добавим, что акции, посвященные солдатам Великой Отечественной войны, пройдут не только в онлайне. В школе №7 города Слободского также будет реализован проект «Живая память», в рамках которого на территории учреждения будет создан именной сад. Он будет посвящен слобожанам — участникам ВОВ.

Ранее «Кировская правда» рассказывала свои истории о ветеранах Великой Отечественной войны.

Фото: vk.com/kurantynew