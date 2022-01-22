Жители Свечи и Ленинского рассказали о визите Игоря Васильева, на встречу с которым приехали даже активисты из Костромы

Напомним, 20 января губернатор Кировской области Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в Шабалинском и Свечинском районах.

В обязательном порядке глава региона предусматривает в своём рабочем графике встречи с жителями и личные приёмы граждан. Они состоялись и в этот раз. По итогам встреч их участники рассказали, с какими просьбами обратились к губернатору.

Так, заведующая свечинским детским садом «Родничок» Лилия Смирнова поинтересовалась, планируется ли ремонт детсадов.

— Наш детский сад пущен в эксплуатацию почти 40 лет назад, в 1983. Конечно, уже поменяли окна и двери, отремонтировали крышу, — отмечает руководитель. — Но требуют ремонта и внутренняя часть здания, и игровые площадки. Что-то приводят в порядок сами родители. Но деревянные постройки быстро теряют внешний вид и ломаются. Было бы здорово, если бы и для детсадов, как и для школ, появилась программа капремонта.

Игорь Васильев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Образование», сообщил, что такой проект в перспективе возможен, и этот вопрос будет обсуждаться. Но и до формирования подобной программы дошкольные учреждения в регионе будут ремонтироваться.

Другая жительница Свечи, предприниматель Евгения Перминова, обратилась к главе региона с вопросом, возможно ли понижение налоговых тарифов для тех, кто перешёл в 2021 году с ЕНВД (единый налог на вменённый доход) на упрощённую систему налогообложения и патент, и будет ли в этом году субсидирование малого бизнеса, занимающегося производством хлеба и хлебобулочных изделий.

— На мои вопросы я получила удовлетворительные ответы. И в ходе общения убедилась, что губернатор и региональное правительство понимают, насколько необходима поддержка предпринимательства в условиях пандемии, — рассказала Евгения. — Я вижу, что власть «слышит» малый бизнес.

В посёлке Ленинское Игоря Васильева ждали не только жители Шабалинского района — на встречу с кировским губернатором приехали активисты из Костромы.

Представителей двух регионов объединил вопрос строительства дороги на Боговарово: всего 9 километров соединят Кировскую и Костромскую области (в объезд расстояние — 270 км). Костромичи, видя, как динамично улучшается дорожная сеть в Вятском крае, обратились к Игорю Васильеву с просьбой о содействии в этом вопросе.

— Каждый раз, когда к нам приезжает губернатор, проходят встречи с населением. Игорю Владимировичу люди рассказывают о своих проблемах, и он всегда вникает, даёт конкретные поручения своим подчинённым, — делится председатель Ленинской городской думы Анатолий Кощеев. — В этот раз, например, мой вопрос касался состояния водопроводных сетей в Ленинском, настало время их менять. И эта проблема существует во всех поселениях. Для жителей это насущный вопрос!

Губернатор дал чёткий ответ: правительство региона прорабатывает модель создания единого государственного оператора — поставщика коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению на всей территории Кировской области, чтобы качество воды, и качество сетей поднять на должный уровень.

Анатолий Кощеев также обратил внимание на то, что вместе с губернатором в район приехали члены правительства и руководители министерств, они тоже проводили личный приём граждан.