Жители Вятских Полян могут остаться без автобусов

О возможном прекращении автобусного сообщения сообщил перевозчик АО «Вятско-Полянская автоколонна». Как говорится в группе компании «ВКонтакте», 31 марта контракт с администрацией на обслуживание всех городских маршрутов истекает, а заключение нового под вопросом.

— Новый контракт администрация предложила заключить нам на условиях дотаций в размере 100 тысяч рублей в месяц до конца 2021 года – это 900 тысяч рублей, — говорится в сообществе.

Однако сумма прогнозируемых убытков с учетом обвалившегося моста и изменения маршрутов составит порядка 6,3 миллиона рублей до конца года. Даже если отремонтировать мост немедленно, потери сократятся несильно, и в бюджете не хватит денег, чтобы компенсировать убытки. Тем более что перевозчик сработал в убыток и в прошлом году.

— За 15 лет АО «Вятско-Полянская автоколонна 1322» потеряло на убытках от перевозок более 20 млн рублей, оплачивая их за счет продажи своего имущества. Особенно убытки выросли за последние 7 лет, когда пошел неконтролируемый рост цен на топливо.

Сейчас, по словам руководства компании, продавать больше нечего. Если перевозчик продолжит работать, это приведет к закрытию предприятия.

Чтобы избежать банкротства, совет автоколонны принял решение прекратить перевозки с окончанием контракта. Новый контракт перевозчик готов заключить только в случае полной компенсации убытков.