Жители Яранска придумали игру в карты с видами города

Местные краеведы разработали настольную игру, которая станет туристическим сувениром для гостей Яранска. Игра состоит из карточек с изображениями достопримечательностей этого старинного города и буклета с их описанием.

— Мы решили сделать сувенир, который прекрасно иллюстрирует наш город, будет отличным подарком знакомым, и при этом его можно интересно использовать — играть! — рассказал один из авторов проекта, сотрудник Яранского краеведческого музея Артём Ямщиков.

«МЕМО. Достопримечательности Яранска» — совместный проект Марии Тушенцовой, сотрудника центра культурного развития «Ярград» и Артёма Ямщикова, сотрудника Яранского краеведческого музея.

Игра заключается в том, что её участники по очереди переворачивают по две карточки. Если картинки на них одинаковые, игрок забирает их себе. Если изображения не совпадают, то он кладёт их обратно, и ход переходит к следующему участнику игры.

Побеждает тот, кто набрал большее количество карт. Заодно можно узнать об изображённых на них туристических объектах — истории и интересных фактах. Всего предусмотрены 4 способа игры с картами.

— Игра действительно интересная и удивительно полезная. Она с лёгкостью поднимет настроение большой и маленькой компании. А ещё она, безусловно, расширяет кругозор, развивает внимание, тренирует память, — рассказала Мария Тушенцова.

Игру можно приобрести не только в Кировской области, но и в других регионах. Недавно, например, один комплект отправили почтой в Свердловскую область.

Фото: Юлия Паламарчук