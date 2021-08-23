Жители Зуевского района ищут хозяина бродячих лошадей

Люди бьют тревогу. Состояние животных оставляет желать лучшего.

В паблике «Зуевка — мой город» появилась информация о пяти лошадях, которые бродят по станции Рехино. Местные жители первый раз заметили их в середине прошлой недели. С тех пор крупные животные постоянно на глазах у людей.

Но вот данных о хозяине нет. Среди четырёх взрослых особей замечен и небольшой жеребёнок. Животные бродят по населённому пункту, едят то, что найдут. Видно, что они голодные и истощённые, грязные. У одного имеется рана. Людей не боятся. Подходят близко. Ведут себя деликатно, спокойно.

Автор публикации просит хозяина найтись и забрать своих лошадей. В комментариях люди жалеют животных, отмечая, что «до такого истощения их довели не за один день».

Фото: vk.com/zuevka.delovaya