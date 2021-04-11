Жительница Кикнура делает светильники, похожие на цветы

Мария Баженова из Кикнура – настоящая рукодельница. Ее хобби – делать «цветы», только не настоящие, а светильники. О мастерице из района рассказала газета «Сельские огни» Кикнурского района.

Идею делать светильники в виде цветов и целых букетов Мария «нашла» в интернете, будучи в декрете. Не задумываясь, репостнула к себе на стену конкурс и выиграла стартовый набор для изготовления светильника.

Сначала было сложно: все-таки электрика – дело не женское. Но со временем Мария во всем разобралась. Светильники делает из изолона. Это материал, который становится пластичным при нагревании и может принять любую форму, поэтому цветы так похожи на настоящие.

— На один светильник, в зависимости от сложности цветка, уходит от трёх часов до нескольких дней — сувениры я делаю только вечером, после работы, — рассказывает она.

Принимают участие в хобби и родные Марии. Муж иногда помогает с электрикой, а дочь-шестиклассница вырезает заготовки цветов. Только сыновья в работе пока не участвуют — они еще совсем малыши.

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Фото: vk.com/sogni1931