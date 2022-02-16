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Жительница Кирова фиктивно продала брату «Мицубиси», чтобы не платить долги

Юлия Зорина Общество, Новости

Кировчанка оформила фиктивную сделку на свой автомобиль, чтобы его не забрали судебные приставы. Об инциденте сообщили в УФССП.

В ведомстве рассказали, что жительница Кирова задолжала более 700 тысяч рублей. При этом у должницы имелось имущество, которое могло быть обращено на выплату долга, — автомобиль «Мицубиси Грандис» 2005 года выпуска.

Женщина попыталась сохранить авто и до открытия исполнительного производства продала машину своему брату по цене намного ниже рыночной. Служба судебных приставов потребовала признать сделку недействительной, что и было сделано.

По решению суда «Мицубиси» сначала вернули женщине, а затем арестовали, изъяли и передали на принудительную реализацию.

Ранее другая кировчанка продала уже арестованный приставами ВАЗ. 

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Юлия Зорина