Жительница Кирова ищет домашнего енота

Питомец убежал из квартиры. Может находиться в районе Чистых Прудов.

В соцсетях появилось объявление о сбежавшем еноте. Домашний любимец пропал на прошлой неделе. Сейчас хозяева его ищут.

По словам горожан, пропало животное в районе частного сектора в Чистых Прудах. Зверёк боится громких звуков, зато обожает виноград. Владельцы надеются, что дополнительная информация поможет найти любимца.

Они обращаются к неравнодушным гражданам, просят у них помощи в поисках. Обещано вознаграждение. Подробнее можно прочитать на страничке https://vk.com/t.severina.

К слову, в Кирове не раз пропадали экзотические животные. Не так давно город потрясла новость о рыси, гуляющей в парке Победы. Также мы писали, что по Кирову бегает норка.

Фото: vk.com/t.severina