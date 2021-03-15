Жительница Кирова приняла участие в шоу «Холостяк»

20-летняя уроженка Кирова Адель Вейгель стала одной из участниц шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Главным героем шоу стал певец Тимати.
— Студентка, модель, диджей. Не была замужем, детей нет. Учится в колледже на юриста. Играет музыку на вечеринках. Хочет открыть свою фотостудию. Вспыльчивая и горячая, в обиду себя не даст, непременно будет защищать свои интересы, — так рассказали про Адель в группе шоу.
— Самая красивая из всех, — написал про девушку подписчик группы.
Адель оказалась самой младшей из участниц шоу – среди ее соперниц есть девушки и в возрасте 30+. Во время первой встречи с «холостяком» она прочитала стихотворение, чтобы выделиться из числа других участниц.