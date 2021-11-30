Жительница Кирова стала бронзовым призером конкурса «Молодой предприниматель России»

Кировчанка заняла 3-е место на всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России 2021». Полина Морозова представила проект одежды для активного образа жизни «2M by MOROZOV».

Конкурс проходил в 2 этапа. В ходе первого участники представили свой бизнес жюри, в которое вошли опытные предприниматели Кирова. В рамках второго эксперты оценили анкеты и визитки молодых бизнесменов.

Участниками финала стали 300 предпринимателей из 43 субъектов РФ. Из Кировской области до финала дошли 7 участников. Кроме Полины Морозовой, это:

Богдан Елсуков с творческой студией «Квартал Талантов»,

Константин Шитов с компанией «Березка и Сосна»,

Анна Салмина с проектом «F TEAM»,

Олег Юдин с «ПулОС парком»,

Роман Петухов и его детская спортивная студия «Я гимнастка»,

Алексей Корнаухов с кулинарной студией «PRO Вкус».

Финалисты приняли участие в мастер-классах под руководством известных предпринимателей. По итогам всех испытаний Полина вышла на 3-е место в номинации «Производство». Девушка говорит, что представляла свой проект впервые, и это был отличный опыт презентации своего дела.

— Выражаю благодарность организаторам мероприятия за возможность участия в конкурсе. Это дает огромную мотивацию развивать свое дело дальше с новыми силами и идеям, — рассказала Полина Морозова.

Как отметил и.о. министра спорта и молодежной политики области Георгий Барминов, кировские бизнесмены ежегодно принимают участие в данном конкурсе и более 5 лет подряд выходят в победители и призеры.

— Это доказывает, что Кировская область богата талантливыми молодыми предпринимателями, профессионализм и мастерство которых позволяют конкурировать с коллегами из крупнейших городов России. В рамках конкурса участники получают новые навыки и возможность наладить коммуникации с такими же молодыми и амбициозными коллегами. Конечно же, подобные конкурсы помогают привлечь внимание новых клиентов, — отметил Барминов.

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