Жительница Кирова заплатила 200 тысяч рублей за отопление

О рекордном долге кировчанки перед коммунальщиками рассказали в Кировском филиале «Энергосбыт Плюс».

Владелица коттеджа в Кирове не платила за отопление около года и задолжала более 200 тысяч рублей. Добровольно оплачивать долг кировчанка не стала.

Рассчиталась с долгами женщина только после вынесения судебного приказа. Как отметили в компании, этот долг стал одним из самых крупных погашенных разом за последние годы.

Если бы долг не был уплачен и по решению суда, на имущество и счета кировчанки мог быть наложен арест. А самой должнице закрыт выезд за границу.