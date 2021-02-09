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Жительница Кировской области дистанционно учит студентов в ведущих вузах Китая

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Во время пандемия девушка вернулась на родину, но продолжает работать.

Паблик «Типичный Котельнич» подготовил большой материал про местную жительницу Елену. Девушка в прошлом году вернулась из Китая, где долгое время работала преподавателем. Вернуться пришлось из-за пандемии. Однако, несмотря на ограничительные меры, Елена продолжает работать в ведущих китайских вузах. Она преподаёт в дистанционном формате, как и другие педагоги в «Поднебесной».

Сейчас в Китае отмечается Новый год. В учебных учреждениях объявлены каникулы. Обучение продолжится в марте. Елена попала в Китай не случайно. Её, как представителя нашей системы образования, которая очень ценится, пригласили сразу в несколько вузов.

Елена рассказала, что уже привыкла к иностранным студентам и самому Китаю. В этой стране многое для русских кажется необычным. Например, у студентов расписан целый день. Это занятия, спорт, танцы, военная подготовка. Но также есть время в обеденный перерыв попеть в караоке. А ещё обязательным условием является дневной сон. После него снова продолжаются занятия.

Сами китайские студенты дружелюбные и очень уважительно относятся к своим преподавателям. Однако, русский язык даётся им сложно.

Вообще жизнь в Китае другая, нежели в нашей стране. Люди живут по особой философии. В большинстве своём они усердно работают, а после выходят на улицу, гуляют, покупают еду на улице, сидят в кафе. Они стараются не усложнять жизнь, живут просто, наслаждаются каждым днём. В Китае культ еды. Купить её можно на каждом шагу и за небольшую плату, поэтому большинство не готовит дома.

Елена говорит, что считает себя счастливым человеком. Её окружают приветливые люди. Приезд в родной Котельнич её порадовал. В свободное от дистанционных занятий время она проводит с семьёй. Вернуться в Китай пока сложно. Границы наших стран закрыты.

Ранее мы сообщали, что кировские старшеклассники смогут отправиться в путешествие с известными travel-блогерами.

Фото: vk.com/vkotle

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Екатерина Сонина