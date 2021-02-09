Жительница Кировской области дистанционно учит студентов в ведущих вузах Китая

Во время пандемия девушка вернулась на родину, но продолжает работать.

Паблик «Типичный Котельнич» подготовил большой материал про местную жительницу Елену. Девушка в прошлом году вернулась из Китая, где долгое время работала преподавателем. Вернуться пришлось из-за пандемии. Однако, несмотря на ограничительные меры, Елена продолжает работать в ведущих китайских вузах. Она преподаёт в дистанционном формате, как и другие педагоги в «Поднебесной».

Сейчас в Китае отмечается Новый год. В учебных учреждениях объявлены каникулы. Обучение продолжится в марте. Елена попала в Китай не случайно. Её, как представителя нашей системы образования, которая очень ценится, пригласили сразу в несколько вузов.

Елена рассказала, что уже привыкла к иностранным студентам и самому Китаю. В этой стране многое для русских кажется необычным. Например, у студентов расписан целый день. Это занятия, спорт, танцы, военная подготовка. Но также есть время в обеденный перерыв попеть в караоке. А ещё обязательным условием является дневной сон. После него снова продолжаются занятия.

Сами китайские студенты дружелюбные и очень уважительно относятся к своим преподавателям. Однако, русский язык даётся им сложно.

Вообще жизнь в Китае другая, нежели в нашей стране. Люди живут по особой философии. В большинстве своём они усердно работают, а после выходят на улицу, гуляют, покупают еду на улице, сидят в кафе. Они стараются не усложнять жизнь, живут просто, наслаждаются каждым днём. В Китае культ еды. Купить её можно на каждом шагу и за небольшую плату, поэтому большинство не готовит дома.

Елена говорит, что считает себя счастливым человеком. Её окружают приветливые люди. Приезд в родной Котельнич её порадовал. В свободное от дистанционных занятий время она проводит с семьёй. Вернуться в Китай пока сложно. Границы наших стран закрыты.

Ранее мы сообщали, что кировские старшеклассники смогут отправиться в путешествие с известными travel-блогерами.

Фото: vk.com/vkotle