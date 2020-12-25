Жительница Кировской области издевалась над своими детьми

Теперь женщине грозит лишение свободы.

Прокуратура Оричевского района сообщила о матери, которая издевалась над своими малышами. У женщины есть дети 2004, 2012 и 2015 годов рождения. Однако, она жила так, как будто их у неё никогда не было.

Жительница полностью отстранилась от выполнения своих родительских обязанностей. Еду она не готовила, не прибиралась, неоднократно избивала детей.

В свою очередь женщина постоянно употребляет алкоголь. Ходила по гостям, водила подозрительных личностей к себе домой. Её малыши всё это видели.

После выявленного факта прокуратура подготовила документы. Было возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Как сообщается в газете Оричевского района «Искра», женщине грозит лишение свободы. Срок до трёх лет.

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Фото: amic.ru