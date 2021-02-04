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Жительница Кировской области может стать «Воспитателем года России»

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Уже на следующей неделе стартуют главные испытания всероссийского конкурса.

В Перми 10 февраля стартует заключительный этап конкурса «Воспитатель года России». Кировскую область будет представлять Ольга Кропачева. Она воспитатель детского садика «Золотой ключик» города Слободского. Ольга Владимировна отлично ладит с детьми и стала лучшей в областном профессиональном конкурсе.

Теперь Ольге Кропачевой предстоит показать себя во всероссийском конкурсе. Известно, что участников будет около 80. Они приедут из разных регионов России. Ранее все они участвовали в заочном туре.

В заключительных испытаниях воспитателям предстоит несколько конкурсов. Среди которых мастер-класс, презентация своего опыта, педагогических находок. Ещё одним этапом станет мероприятие с малышами, которое должны будут провести конкурсанты.

Фото: vk.com/kiroviro

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Екатерина Сонина