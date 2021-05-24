Жительница Кировской области нашла в лесу северные орхидеи

Это растение занесено в Красную книгу. На территории нашего региона таких цветов остались единицы.

Жительница села Зониха Верхошижемского района Валентина Елсукова отправилась в экспедицию в комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть». Женщина решила найти северные орхидеи. Она помнит, что, когда была маленькой, мама показывала ей эти цветы и советовала относиться к ним с почтением.

Валентина отмечает, раньше на территории урочища Чертёш этих цветов были целые колонии. Но с каждым годом северных орхидей оставалось всё меньше и меньше. Они находятся на стадии вымирания. Сейчас вид занесён в Красную книгу. Увидеть цветок — большая удача.

Уникальность северных орхидей в их нежном внешнем виде. Кроме того, это эфемероиды — многолетники, у которых очень короткий вегетационный период. Живут северные орхидеи всего 2 недели.

Как сообщила Валентина, ей удалось найти шесть нежных растений. Она их сфотографировала. В планах — каждый год совершать такое мини-путешествие, чтобы отыскать редкие растения. О Валентине и её находке написали небольшой материал в газете «Верховья Шижмы».

Ранее мы сообщали, что жительница Кикнура делает светильники, похожие на цветы.

Фото: vk.com/verh2018