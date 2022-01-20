Жительница Кировской области отправилась на программу «Пусть говорят», чтобы увидеться с сыном

Накануне в программе «Пусть говорят» на «Первом канале» показали жительницу Кировской области. Она приехала на шоу, чтобы впервые встретиться со своим сыном. Ольга оставила его в детдоме в младенчестве.

Главный герой программы — Алексей. Молодой человек воспитывался в детдоме. Ему 28 лет. Он обратился на программу «Пусть говорят», чтобы ему помогли найти своих родных. В частности, он знал, что у него есть брат и сестра. Но их отдали на воспитание другим родителям, которые живут в Италии.

Редакторы программы выяснили, где живут родные Алексея. Но приехать они не смогли. Зато ведущий организовал встречу с матерью героя. Она — жительница Кировской области. Её имя Ольга. Она впервые за 28 лет увидела сына.

По словам женщины, в её жизни произошла трагедия. В результате она вынуждена была отдать своих детей. Сама она так же воспитывалась в детском доме и никогда не видела своих родителей.

Встреча матери и сына получилась неприятной. В результате Алексей отсел от Ольги. При этом он уточнил, что уже давно простил её.

Передачу можно посмотреть по ссылке.

Фото: 1tv.ru