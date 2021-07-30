Жительница Кировской области пойдёт под суд из-за ложного сообщения об изнасиловании

Подробности дела рассказали следователи, которые выяснили обстоятельства случившегося.

В злополучное утро в полицию Фалёнского района пришла девушка. Она рассказала, что ей 19 лет и её пытались изнасиловать. Обидчика она назвала. Это был её знакомый. Ему 28 лет. Юная жительница попросила привлечь мужчину к уголовной ответственности.

Началась проверка. Но никаких подтверждений о совершении преступления правоохранители найти не смогли. Оказалось, что девушка просто обманула всех. При этом она была предупреждена, что за заведомо ложный донос ей грозит наказание.

По словам жительницы, она в тот вечер крепко выпила и обиделась на знакомого. Поэтому утром пошла в полицию. В результате дело было возбуждено уже в отношении самой девушки. Она раскаялась. Материалы переданы в суд. Он состоится в ближайшее время.

Фото: yandex.ru