Жительница Кировской области сняла солнечное гало

Красивое атмосферное явление считается редким. Увидеть его, а тем более сфотографировать, удаётся не каждому.

Елена Вотинцева живёт в Кирово-Чепецке. Она фотохудожник. Её любимое занятие — гулять с фотоаппаратом. У девушки целая коллекция красивых фотографий природы и птиц.

На днях она с близкими отправилась, как обычно, на велопрогулку. Погода сильно не радовала. Накрапывал дождь. Однако, внезапно прояснилось и выглянуло солнце. В этот момент на небосводе образовалось гало. Его удалось запечатлеть.

— Я исследовала пересохшее болото, где много лет не ступала нога человека. Но с птичками нам не везло, зато увидели гало, — рассказала Елена.

Подписчики девушки оказались в восторге от фото. Кто-то назвал его необыкновенно красивым.

Солнечное гало — это редкий оптический феномен. Светящееся кольцо образуется при преломлении света кристаллами льда, которые возникают в перистых облаках, а также низких слоях атмосферы.

Автор фото Елена Вотинцева