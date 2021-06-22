Главная > Новости > Жительница Кировской области связала куклу Марии Бутиной

Жительница Кировской области связала куклу Марии Бутиной

Юлия Зорина Новости, Общество

Кировчанка Инга Логинова связала куклу, похожую на общественницу Марию Бутину. Фото своей работы девушка опубликовала «ВКонтакте».

— Недавно меня спросили: «Почему ты не делаешь кукол?». Я задумалась и решила сделать. Но так как просто делать куклы по мк было бы слишком просто, то я решила повторить чей-то образ. Взгляд упал на книгу («Тюремный дневник»). Таким образом получилась кукольная версия Марии, — написала Инга на своей странице.

Жительница Кировской области связала куклу Марии Бутиной

Фото куклы в полосатом свитере опубликовала в своем телеграме Мария Бутина.

— Спасибо, дорогая Инга! Я не подведу, — написала общественница.

Отметим, что на фото «кукла Мария» одета в разноцветный полосатый свитер – тот самый, в котором Мария Бутина ходила делать прививку от коронавируса.

Жительница Кировской области связала куклу Марии Бутиной

Жительница Кировской области связала куклу Марии Бутиной

Фото: https://vk.com/sad_girl24_17, t.me/mariabutina

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина