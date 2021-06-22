Жительница Кировской области связала куклу Марии Бутиной

Кировчанка Инга Логинова связала куклу, похожую на общественницу Марию Бутину. Фото своей работы девушка опубликовала «ВКонтакте».
— Недавно меня спросили: «Почему ты не делаешь кукол?». Я задумалась и решила сделать. Но так как просто делать куклы по мк было бы слишком просто, то я решила повторить чей-то образ. Взгляд упал на книгу («Тюремный дневник»). Таким образом получилась кукольная версия Марии, — написала Инга на своей странице.
Фото куклы в полосатом свитере опубликовала в своем телеграме Мария Бутина.
— Спасибо, дорогая Инга! Я не подведу, — написала общественница.
Отметим, что на фото «кукла Мария» одета в разноцветный полосатый свитер – тот самый, в котором Мария Бутина ходила делать прививку от коронавируса.
Фото: https://vk.com/sad_girl24_17, t.me/mariabutina