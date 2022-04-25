Жительница Кировской области выиграла 100 тысяч рублей в телеигре «Что? Где? Когда?»

Жительница Кировской области Галина Фурсова выиграла 100 тысяч рублей в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Выпуск передачи с участием кировчанки вышел в эфир 17 апреля.

Вопрос Галины был посвящен повести Гоголя «Невский проспект». Женщина привела цитату писателя и спросила, что он имел в виду.

«Здесь вы встретите иногда такую, что можно растаять от удовольствия; иногда – такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову; иногда такую, что почувствуете себя выше Адмиралтейского шпица».

Команда Алексея Козлова минуту обсуждала вопрос и ответила, что, наверное, писатель говорил о бороде. Но знатоки ошиблись. Гоголь имел в виду улыбку.

За каверзный вопрос Галина получила 100 тысяч рублей. Сама женщина живет в Советске. В эфире «Что? Где? Когда?» ее представили как уроженку Калининградской области, где тоже есть город Советск. Однако ведущие ошиблись.

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Фото: Народный вестник Вятки