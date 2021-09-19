Жительница Лебяжья пришла на избирательный участок в день своего 95-летия

18 сентября жительница Лебяжья Вера Васильевна Сазанова отметила 95-летний юбилей. Утром она пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах.

Сотрудники участковой избирательной комиссии выдали Вере Васильевне бюллетени, а также поздравили с юбилейной датой.

Как призналась ветеран, для нее поздравление на избирательном участке стало приятной неожиданностью.

— Я просто шла проголосовать, как делаю это каждые выборы, — рассказала Вера Васильевна. – Хочу, чтобы жизнь моих внуков и правнуков была счастливой, чтобы они жили в мирной и сильной стране. Когда молодые счастливы, тогда и нам спокойно.

Вера Васильевна по профессии агроном. Она училась в самом первого выпуске агрономического факультета Кировского сельскохозяйственного института (сегодня Вятский государственный агротехнологический университет). Всю свою жизнь женщина посвятила работе с землёй и на земле.

В день юбилея в гости к Вере Васильевне пришли также руководители района, поздравили с днем рождения и поблагодарили за вклад в развитие лебяжской земли.