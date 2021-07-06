В Кировской области приставы нашли мать с 5 детьми на дороге

По информации органов опеки, 30-летняя мать вела асоциальный образ жизни и не заботилась о детях.

Жительницу Орлова члены комиссии по делам несовершеннолетних не раз предупреждали о том, что могут изъять у нее детей из-за того, что она о них не заботится. Но пятеро ребятишек от 6 месяцев до 13 лет продолжали жить в антисанитарных условиях, их воспитанием мать продолжала пренебрегать.

В связи с этим, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обратилась в суд с требованием лишить женщину родительских прав и передать их на попечение органов опеки. С нерадивой матери взыскать алименты на содержание детей.

Однако женщина не хотела просто так расставаться с детьми и деньгами. Она решила поиграть в прятки с приставами. Сначала увезла малышей к родственникам, потом к подруге в соседний район. Далее еще по лесам с ними поплутала. Старших ребят приставы заметили на обочине одной из трасс региона. Спустя время на дорогу вышла и женщина с двумя младенцами.

Всех 5-х ребят передали представителю органов опеки.

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