Жительница Слободского чудом спаслась от ледяной глыбы

О ЧП, которое едва не привело к трагедии, рассказала подписчица паблика «Признавашки Слободской».

По словам женщины, днем 16 марта она шла мимо ТЦ «Березка» и услышала сильный грохот. А обернувшись, увидела, что с крыши упал большой кусок льда.

— Я чуть не попрощалась с жизнью, — пишет женщина. — Надо не в масках, а в касках ходить, — прокомментировал ситуацию другой подписчик группы.

Женщине повезло – снег вполне мог упасть на нее. О происшествии жительница Слободского сообщила в горадминистрацию.

Ранее мы писали, что в Кирове на мужчину, гулявшего с собакой, упал снег с крыши.

Фото: vk.com/slb_priznavashki