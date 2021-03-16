Жительница Слободского чудом спаслась от ледяной глыбы

О ЧП, которое едва не привело к трагедии, рассказала подписчица паблика «Признавашки Слободской».
По словам женщины, днем 16 марта она шла мимо ТЦ «Березка» и услышала сильный грохот. А обернувшись, увидела, что с крыши упал большой кусок льда.
— Я чуть не попрощалась с жизнью, — пишет женщина.
— Надо не в масках, а в касках ходить, — прокомментировал ситуацию другой подписчик группы.
Женщине повезло – снег вполне мог упасть на нее. О происшествии жительница Слободского сообщила в горадминистрацию.
Ранее мы писали, что в Кирове на мужчину, гулявшего с собакой, упал снег с крыши.
Фото: vk.com/slb_priznavashki