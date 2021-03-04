Жительница Слободского спасла город от загрязнения

В декабре прошлого года слобожанка заметила, как водитель «КамАЗа» сбросил отходы у дома на улице Первомайской. Сознательная женщина сообщила об этом в министерство охраны окружающей среды, назвав номер авто.

В ходе проверки информация подтвердилась. Выброшенный мусор оказался отходами, образовавшимися при расчистке личного гаража водителя «КамАЗа». Как уточнили в минприроды, отходы производства и потребления подлежат захоронению в установленных местах. Выбрасывать их в непосредственной близости от жилья запрещено законом.

За нарушение закона водитель был привлечен к ответственности. Мужчине назначили штраф в размере тысячи рублей. Отходы были вывезены в установленное место.

Обо всех подобных фактах кировчане могут сообщить в министерство окружающей среды по почте depgreen43@mail.ru.