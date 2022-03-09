Жительница Слободского выплатила 15-миллионный долг после ареста земельных участков

Бизнесвумен из Слободского погасила 15-миллионный долг под угрозой продажи земельных участков.

Как пояснили в службе судебных приставов, слобожанка задолжала кредиторам 15 миллионов рублей. Потеряв надежду получить деньги, кредиторы обратились в суд с требованием взыскать долг.

Деньги слобожанка брала на развитие бизнеса под залог 23 земельных участков. На землю был наложен арест. Позже должница получила уведомление, что участки будут выставлены на торги.

Не желая остаться без земли, женщина погасила задолженность в полном объеме. После перечисления денег участки были возвращены предпринимательнице.